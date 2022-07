Scream: Jack Quaid travestito da Ghostface al San Diego Comic-Con

Jack Quaid, star di The Boys, è apparso al San Diego Comic-Con negli scorsi giorni in incognito, continuando la lunga tradizione delle star che partecipano all’evento mascherati da qualcosa. Quaid in particolare ha scelto di indossare la maschera di Ghostface da Scream.

L’attore, ricordiamo, fa parte del cast del quinto capitolo del franchise arrivato nelle sale a gennaio.

Potete vedere una foto postata dallo stesso Quaid su Twitter qua sotto:

🔪Got to walk the floor a bit at #SDCC. Good times!👍🏻 pic.twitter.com/qq9Hef3fQJ — Jack Quaid (@JackQuaid92) July 24, 2022

Riguardo a Scream ecco le notizie sul sesto film attualmente in fase di riprese:

Nel cast troveremo Jenna Ortega, Melissa Barrera, Courtney Cox, Samara Weaving, Tony Revolori, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, oltre a Hayden Panettiere (nuovamente nei panni di Kirby).

La sceneggiatura di Scream 6 è stata scritta nuovamente da James Vanderbilt e Guy Busick, mentre Matt Bettinelli-Olpin and Tyler Gillett sono tornati alla regia. L’uscita è prevista per il 31 marzo 2023.

Scream 5, uscito lo scorso gennaio al cinema, ha incassato 140 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di poco superiore ai 20.

FONTE: Jack Quaid Twitter