Stu e Billy sono veramente morti nel primo capitolo della saga di? Apparentemente sembra di sì. Tuttavia i due attorihanno una visione diversa sulla questione.

In occasione dell’uscita in 4K UHD del primo film del franchise Lillard e Ulrich hanno parlato e scherzato con Bloody Disgusting sui destini dei loro due personaggi. Quando è stato chiesto ai due attori se sarebbero stati felici di poter tornare all’interno del franchise Lillard ha ribadito che Stu è ancora vivo, secondo lui: “Sì! Sono vivo! Stu è vivo! Dovete sostenermi. Skeet è morto! È morto!”. In risposta Ulrich ha detto: “No! È stato un colpo mancato. Mi sono mosso molto velocemente, all’ultimo secondo”. Lillard ha infine aggiunto: “Sono vivo. E voglio che tu sappia una cosa. Dobbiamo iniziare una campagna per la scrittura. Dobbiamo presentare una petizione”.

Il nuovo capitolo di Scream sarà al cinema il 14 gennaio 2022.

A dirigere la pellicola Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett del gruppo di cineasti Radio Silence (V/H/S).

David Arquette (Dewey Riley), Neve Campbell (Sidney Prescott) e Courteney Cox (Gale Weathers) tornano nel cast e sono affiancati da Jack Quaid, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Dylan Minnette, Mason Gooding e Mikey Madison.

A scrivere la sceneggiatura James Vanderbilt e Guy Busick. Kevin Williamson, sceneggiatore della saga, e Chad Villella, terzo regista dei Radio Silence, produrranno il film con Vanderbilt e la sua Project X Entertainment, mentre Paul Neinstein e William Sherack saranno produttori.

La serie, ispirata agli omicidi di Danny Rolling nel 1990, è composta da 4 film usciti negli Stati Uniti (e poi anche in Italia) nel 1996, 1997, 2000 e 2011. Wes Craven è deceduto nel 2015, ma aveva già alluso a diverse possibilità di realizzare un quinto film.

