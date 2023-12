Durante un’intervista con Collider per parlare di Five Nights at Freddy’s, Matthew Lillard ha parlato di Stu, il personaggio interpretato nella saga di Scream.

“Non mi importa molto di Stu Macher” ha ammesso. “È un ruolo che ho interpretato e basta“.

Ha poi aggiunto:

Se sei un idraulico ti affezioni alla casa che hai sistemato in fondo alla strada? No, è il tuo lavoro. E adoro quel lavoro, è stato bello averlo nel mio curriculum, ma la verità è che si tratta di una parte di più di 20 anni fa.

Gli importa, però, del fandom:

La cosa però che è importante è quanto significhi per le persone, e questa è una cosa potente. Non è una cosa che avevo compreso.

