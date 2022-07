Sebastian Stan irriconoscibile nella prima immagine di A Different Man!

Lo stesso Sebastian Stan (Captain America: The Winter Soldier) ha diffuso sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae in A Different Man, thriller psicologico della A24 diretto da Aaron Schimberg e da lui prodotto

Nell’immagine, che potete ammirare qua sotto, vediamo Stan con un notevole trucco prostetico in volto. L’attore ha confermato che Mike Marino ha lavorato al trucco: si tratta dello stesso artista che ha trasformato Colin Farrell nel Pinguino in The Batman. Ha lavorato anche a The Irishman, Joker e Il principe cerca figlio.

Alcune immagini scattate dai paparazzi evidenziano ancora di più la trasformazione dell’attore sul set:

Sebastian Stan is unrecognisable with extreme prosthetics on the set of A Different Man https://t.co/8Bx5g4Ir5j — Express Celebrity 💫 (@expressceleb) July 27, 2022

Nel cast, oltre a Sebastian Stan, troviamo anche Renate Reinsve e Adam Pearson.

Scritto dallo stesso Schimberg il film narra la storia di Edward, un emarginato che cerca una nuova vita e un nuovo inizio. Dopo aver subito un intervento di chirurgia ricostruttiva facciale, si fissa su un uomo che interpreta il precedente lui in una produzione teatrale basata sulla sua vita precedente.

Christine Vachon e Gabriel Mayers della Killer Films figurano tra i produttori insieme alla A24. Stan sarà il produttore esecutivo. Le riprese sono iniziate a luglio.

