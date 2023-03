Selective Outrage: cosa ha detto Chris Rock su Will Smith durante lo show su Netflix

La vendetta è un piatto che va servito freddo: alla fine Chris Rock ha atteso di avere la piattaforma più grande del mondo, Netflix, per dire la sua sullo schiaffo che un anno fa Will Smith gli ha rifilato in diretta globale sul palco degli Oscar. Lo speciale Chris Rock: Selective Outrage era previsto da ben prima, siccome faceva parte di un accordo da 40 milioni di dollari che il comico ha stipulato con Netflix, ma dopo quanto accaduto il 28 marzo del 2022 l’occasione era troppo ghiotta per non approfittarne. Anche il timing è perfetto: molto vicino alla nuova cerimonia, ma non in diretta competizione (Netflix non vuole certo indispettire l’Academy, dopo tutti i milioni che spende in promozione per riuscire a ottenere degli Oscar).

Rock si era preparato alla serata negli ultimi mesi, testando le battute su Will Smith nel corso del suo tour, ma ha anche tenuto da parte una serie di scherzi e battute da fare appositamente durante lo spettacolo – che peraltro ha coinciso con la prima diretta globale streaming della storia di Netflix. La prima, immaginiamo, di molte.

In Selective Outrage il comico non ha parlato solo di Will Smith, ovviamente, ma ha affrontato tematiche come la politica americana, l’aborto, si è lamentato di Disneyland (!) e ha parlato di Beyoncé, Elon Musk, delle Kardashian, di O.J. Simpson e di Meghan Markle. Ma il titolo del suo spettacolo nasce proprio da una frase su Smith, che avrebbe praticato una “indignazione selettiva” con il suo schiaffo:

Smith pratica un’indignazione selettiva, perché tutti sanno cosa è successo. Tutti quelli che sanno cosa è accaduto sa che non c’entravo nulla con tutto quello che è successo. Non ero coinvolto nei suoi intrighi. Per chi non sa di cosa parlo, per intrigo parlo del fatto che sua moglie si sia fatta l’amico di suo figlio. Ok. Ora, normalmente non parlerei di questa roba. Ma per qualche motivo questa gente ha messo questa roba su internet. Non so perché due persone di talento farebbero qualcosa del genere. Ma che diavolo? Perchè fare una cosa simile? Gli ha fatto più male di quanto lui abbia fatto male a me. Detto questo, chiunque nel mondo gli ha dato dello stronzo. E lui se la prende con me. Lo hanno insultato tutti, ma con chi se la prende lui? Con me. Un nero che sapeva avrebbe potuto battere, che stronzata.

Rock non si è definito una vittima, si è paragonato al boxer professionista Manny Pacquiao per come ha reagito al colpo e ha anche spiegato che “chiunque dica che le parole feriscono non ha mai preso un pugno in faccia”:

Non mi vedrete mai piangere da Oprah. No, non capiterà mai. Maledizione, ho preso quel colpo come Pacquiao!

Complessivamente, in un’ora di speciale Rock ha parlato di Will Smith per circa sette minuti, in cui se l’è presa anche con Jada Pinkett Smith:

È lei che ha iniziato! Nessuno ce l’aveva con lei, e invece lei ha detto che facevo schifo e avrei dovuto lasciare il mio ruolo di conduttore degli Oscar [nel 2016, ndr] perché suo marito non è stato nominato per Concussion. E poi questo nero fa venire una concussione a me! Ma che cavolo!? Ho amato Will Smith per tutta la vita, lo adoro. L’ho visto aprire per i Run DMC al Nassau Coliseum. Questi tizi facevano del funk completamente nuovo. E lui ha fatto dei film fantastici, ho tifato per lui per tutta la vita. Tifavo per lui. Ora invece guardo Emancipation solo per il gusto di vederlo beccarsi delle frustate. Mi ha fatto tifare per loro! Colpitelo ancora, colpitelo ancora! Avete mancato un punto! Molte persone mi chiedono: Chris, perché non hai reagito quella sera? Perché non hai fatto nulla? Perché ho dei genitori. Ho dei genitori, e sapete cosa mi hanno insegnato? Non fare risse davanti ai bianchi!

Sarà interessante capire quanti ascolti ha fatto lo spettacolo questa notte, ma senza dubbio l’amplificazione data da questa vicenda farà in modo che chi non l’ha visto in diretta lo recupererà sulla piattaforma quando tornerà disponibile (attualmente non è presente in catalogo).