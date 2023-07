A quasi due anni dall’uscita di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli al cinema, non si hanno aggiornamenti sul sequel.

Poco dopo l’arrivo del film in sala, i Marvel Studios avevano annunciato di aver messo in sviluppo un sequel con la stessa squadra, ma da allora non abbiamo avuto aggiornamenti.

Ora, dopo essere approdato su Thread, Simu Liu ha aggiornato i fan con una notizia non proprio rincuorante.

“Mi avevano detto che sarebbe uscito dopo Avengers, ma continua a essere rimandato a causa di motivi fuori dal mio controllo. Spero di avere notizie più concrete da condividere presto” ha scritto l’attore.

