Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Non è la prima volta che parliamo della probabile presenza di Fin Fang Foom in, la pellicola targata Marvel Studios in uscita a settembre.

Era accaduto in occasione di un leak fotografico dei set LEGO e da un report che andava a contestualizzare alcune foto dal set arrivate online ormai quasi un anno fa (ECCO I DETTAGLI).

Ora torniamo a farlo grazie a una foto approdata su Twitter che mostra, ancora una volta, il drago già avvistato nel set della multinazionale danese del mattoncino:

Follow @ShangChiBR for more news on Marvel Studios' Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. — SCBR Mídias (@ShangChiBR) (@SCBRMidia) April 6, 2021

Fin Fang Foom, lo ricordiamo, è un alieno mutaforme che ha l’aspetto di un drago cinese antropomorfo che risiede in quella che è definita come la Valle del Drago Dormiente. Nell’iconografia fumettistica classica, il colore delle sue squame è, generalmente, verde, un cromatismo differente da quello che, a quanto pare, è stato scelto per il film (ammesso che poi il personaggio venga effettivamente presentato come Fin Fang Foom, visto che ad esempio, sul packaging Funko, viene battezzato come Il Grande Protettore).

Il film Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings uscirà il 3 settembre 2021 e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo). Sarà il terzo film Marvel del 2021 dopo Gli Eterni e Black Widow con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

La pellicola doveva arrivare a luglio ma il suo posto è stato preso da Black Widow dopo lo slittamento.

Tony Leuing interpreterà il Mandarino mentre Simu Liu sarà il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

Quanto attendete il cinecomic Marvel Studios con protagonista Simu Liu in arrivo nelle sale quest’anno? Ditecelo nei commenti!