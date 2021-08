LEGGI ANCHE – Shang-Chi: ecco le reazioni a caldo dopo la premiere mondiale del nuovo cinecomic Marvel

Come abbiamo avuto modo di osservare nei trailer e nei video promozionali, invedremo nuovamente in azione sul grande schermo, personaggio apparso per l’ultima volta al cinema in L’incredibile Hulk.

Il look del personaggio tuttavia non è rimasto immutato nel tempo. Il regista del cinecomic Destin Daniel Cretton ha proprio accennato a questo in una recente intervista a Fandango:

Penso che Abominio abbia ottenuto un po’ di miglioramento… o potremmo definirla un’evoluzione attraverso il tempo. Adoro veramente in design a cui siamo arrivati nei riguardi del personaggio. È grande, spaventoso e sembra davvero figo. Non posso davvero dire nulla su Abominio [ride].

Il film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli uscirà il 3 settembre 2021 (il 1° in Italia) e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo). Sarà il terzo film Marvel del 2021 oltre a Gli Eterni e Black Widow con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

Tony Leung interpreterà il Mandarino mentre Simu Liu sarà il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina, Florian Munteanu e Meng’er Zhang.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni). Il film approderà nelle sale italiane a inizio settembre.

