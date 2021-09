Durante un’intervista con ComicBook , il regista Destin Daniel Cretton ha parlato della scena dei titoli di coda di

Il regista ha parlato nello specifico di com’è stato ritrovarsi con Brie Larson dopo aver lavorato con lei a Short Term 12, Il castello di vetro e Il diritto di opporsi:

È stato bellissimo. Non appena arrivata sono andata a salutarla nel camerino e ci siamo un po’ aggiornati perché non la vedevo da tanto, poi sono andato sul set. Quando si è presentata come Captain Marvel è stato surreale, era la prima volta che la vedevo con il costume da vicino. […] Abbiamo cominciato a ridere…ho pensato: “Cosa sto facendo alla regia di questo film e cosa fai tu con quel costume?“. È stata una gioia ritrovarla.

Il film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli è uscito il 3 settembre 2021 (è arrivato il 1° in Italia) e ha per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un nuovo universo). Sarà il terzo film Marvel del 2021 oltre a Eternals e Black Widow con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

Tony Leung interpreta il Mandarino mentre Simu Liu è il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina, Florian Munteanu e Meng’er Zhang.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!