ha rilasciato una lunga intervista con il critico cinematografico cinese Raymond Zhou durante la premiere di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, e secondo quanto riporta Variety uno dei motivi è legato alla necessità di rispondere alle polemiche che in questi mesi si sono create intorno al film e in particolare circa il personaggio di Fu Manchu, che nei fumetti è il padre del protagonista e principale nemesi, e nel corso degli anni è stato legato agli stereotipi collegati al “pericolo giallo”.

Nell’intervista, Feige sottolinea che Fu Manchu non è presente nel film. Il padre di Shang-Chi, interpretato da Tony Leung, ha un ruolo centrale, ma non è Fu Manchu:

Fu Manchu non è un nostro personaggio, e non vogliamo che lo sia. Nei fumetti è stato cambiato tanti, tanti anni fa. Non abbiamo mai voluto inserirlo nel film. Lo ribadisco: Fu Manchi non è in questo film, non è il padre di Shang-Chi e non è nemmeno più un personaggio della Marvel da decenni.

Feige ha anche cercato di placare i timori che il film sia incentrato sulla storia di un personaggio cinese che abbandona le sue origini per diventare occidentale, semmai l’opposto:

In realtà la sua fuga… viene presentata come una debolezza, come qualcosa di negativo. È negativo il fatto di scappare e andare in occidente, nascondendosi dalle proprie origini e dalla propria famiglia. È così che lo presentiamo nel film. E la storia è proprio incentrata sul modo in cui affrontiamo questo aspetto e lo superiamo.

Da anni il mercato cinese è fondamentale per gli incassi globali di blockbuster ad alto budget: Hollywood lo sa bene, e in passato anche la Marvel ha cercato di girare porzioni di alcuni film in Cina incorporando elementi “cinesi” per ottenere percentuali più alte sugli incassi (Iron Man 3, per esempio, nella versione cinese contiene alcune sequenze aggiuntive). Non sempre i tentativi hanno successo in patria: Mulan, l’anno scorso, ha ottenuto una distribuzione ma non ha conquistato il pubblico (in parte per via anche dell’emergenza sanitaria). Nel caso di Black Widow, il cinecomic Marvel ha ottenuto a marzo il via libera alla distribuzione ma ancora non ha una data di uscita. Shang-Chi è ancora fermo al visto censura, e la Disney teme che eventuali polemiche o fraintendimenti potrebbero bloccarne l’approvazione. Ricordiamo che Avengers: Endgame ha ottenuto solo in Cina più di 600 milioni di dollari ed è il film straniero che ha incassato di più finora.

Il film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli uscirà il 3 settembre 2021 (il 1° in Italia) e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo). Sarà il terzo film Marvel del 2021 oltre a Gli Eterni e Black Widow con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

Tony Leung interpreterà il Mandarino mentre Simu Liu sarà il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina, Florian Munteanu e Meng’er Zhang.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni). Il film approderà nelle sale italiane a inizio settembre.

Cosa ne pensate di questo nuovo materiale video del cinecomic targato Marvel Studios? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!