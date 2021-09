, il cinecomic targato Marvel Studios che vede Simu Liu nei panni del protagonista, esce oggi nei cinema dello stivale.

Durante gli impegni stampa americani della pellicola, il boss della divisione cinematografica della casa delle Idee, Kevin Feige, ha risposto a una domanda di ComicBook circa le idee per un eventuale sequel della pellicola. Ecco le sue parole:

Ogni volta provo sempre fiducia e nervosismo in quantità uguali. Finora le prime reazioni verso i personaggi e il film di Shang-Chi mi danno speranza circa il fatto che le persone possano volerne di più. Noi abbiamo di sicuro delle idee sul dove portarli e sul cosa far affrontare loro. Sappiamo che un film funziona quando la gente comincia a voler vedere ancora non solo il protagonista del titolo, ma anche le altre star o quelle di contorno. E con un film come questo è davvero una roba che ti scalda il cuore perché pensiamo che siano spettacolari, c’è davvero un grande potenziale per il futuro.

Poi, interpellato sulle scene eliminate in fase di montaggio o su degli spunti che non hanno trovato spazio nel film finito, il regista Destin Daniel Cretton ammette di non volerne parlare proprio perché, magari, potrebbero essere sfruttate in un secondo momento:

C’era una situazione che non siamo riusciti a mettere nel film, ma non dirò di cosa si tratti perché spero di avere la possibilità di trattarla in un altro film.

Il film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli uscirà il 3 settembre 2021 (il 1° in Italia) e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo). Sarà il terzo film Marvel del 2021 oltre a Gli Eterni e Black Widow con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

Tony Leung interpreterà il Mandarino mentre Simu Liu sarà il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina, Florian Munteanu e Meng’er Zhang.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni). Il film approderà nelle sale italiane a inizio settembre.