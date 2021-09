A causa delle restrizioni dovute al Covid-19, la produzione diha dovuto trovare una soluzione pratica per le sequenze ambientate a Macao.

In circostanze normali la produzione sarebbe andata a Macao e avrebbe girato tutte le sequenze necessarie per i fondali, ma a causa della pandemia ciò non è stato possibile.

Come raccontato dal supervisore di Rodeo (casa di effetti visivi) Ara Khanikian, la soluzione è stata ricostruire la città in digitale.

LEGGI ANCHE – Shang-Chi: il supervisore degli effetti visivi su una sequenza chiave

Per farlo Khanikian ha fatto riferimento ad alcuni panorami girati dalla seconda unità durante i sopralluoghi e a Google Maps, dando così vita a una versione in CGI della città:

Volevamo però di costruire ogni singolo edificio in modo accurato, perché sarebbe stato un lavoro da pazzi.

La squadra ha così optato per replicare tutto ciò che poteva essere replicato:

Costruivamo così un piccolo quartiere di baracche e poi lo duplicavamo cambiando un po’ le luci e le texture.

Qui trovate la pagina di Rodeo dedicata al film Marvel.

Il film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli è uscito il 3 settembre 2021 (è arrivato il 1° in Italia) e ha per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un nuovo universo). Sarà il terzo film Marvel del 2021 oltre a Eternals e Black Widow con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

Tony Leung interpreta il Mandarino mentre Simu Liu è il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina, Florian Munteanu e Meng’er Zhang.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!