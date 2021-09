Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il regista ha svelato innanzitutto che la sequenza nell’autobus (girata nel corso di quattro settimane) era una di quelle su cui aveva puntato nel corso della sua presentazione ai Marvel Studios prima dell’ingaggio:

Nella mia presentazione stavo spiegando il tipo di combattimento che mi piace, quello in cui il rischio si fa sempre più alto mentre il combattimento va avanti. E la mia idea, invece di avere due tizi che combattono in un parco, era di ambientare tutto su un autobus che perde i freni sulle colline di San Francisco, con il nostro eroe impegnato a combattere mentre guida.

Cretton ha poi parlato della mitologia dei dieci anelli, spiegando che non tutto è stato rivelato:

Non è così che fa la Marvel? Ci sono un mucchio di cose che sono state celate volutamente in vista di sviluppi emozionanti in futuro.

Il produttore Jonathan Schwartz ha invece parlato con Comicbook dell’inserimento di Wong nel film spiegando che “tutti amano Wong” e ha poi alluso al futuro del personaggio interpretato da Simu Liu:

Questo è uno spoiler ovviamente, ma alla fine del film, Shang-Chi prende il controllo dei Dieci Anelli, che sono un’arma molto potente. Capire com’è che quei anelli lo pongono nell’ingranaggio del mondo dei Marvel Studios è una cosa che siamo elettrizzati di esplorare.

Il film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli è uscito il 3 settembre 2021 (è arrivato il 1° in Italia) e ha per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un nuovo universo). Sarà il terzo film Marvel del 2021 oltre a Eternals e Black Widow con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

Tony Leung interpreta il Mandarino mentre Simu Liu è il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina, Florian Munteanu e Meng’er Zhang.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).