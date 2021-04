Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Proseguono i leak dal merchandise di, la pellicola targata Marvel Studios in uscita a settembre, dopo il leak dei prodotti della Funko

Nelle immagini, che ci regalano un ulteriore sguardo al costume del protagonista, scopriamo ad esempio che Tony Leung interpreta Wenwu, il padre di Sang-Chi, definito “temuto leader dell’organizzazione dei Dieci Anelli“.

Compaiono inoltre Death Dealer, uno dei “più formidabili opponenti che Shang-Chi abbia mai affrontato“, e Xialing (interpretata da Meng’er Zhang), sorella di Shang.

Il film Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings uscirà il 3 settembre 2021 e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo). Sarà il terzo film Marvel del 2021 dopo Gli Eterni e Black Widow con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

La pellicola doveva arrivare a luglio ma il suo posto è stato preso da Black Widow dopo lo slittamento.

Tony Leung interpreterà il Mandarino mentre Simu Liu sarà il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

