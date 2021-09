LEGGI: la recensione

ha superato ogni più rosea aspettativa al box-office americano, chiudendo il weekend lungo del Labor Day con ben 90 milioni di dollari in quattro giorni. Come dicevamo già lunedì, si tratta del miglior esordio di sempre per questa festività (il record precedente era stato segnato da Halloween nel 2007, con 30 milioni di dollari). Nonostante la variante delta, gli americani si sono riversati nei cinema, che hanno incassato ben 130 milioni complessivi in tutti gli Stati Uniti: il quinto miglior weekend del Labor Day di sempre.

Tornando a Shang-Chi, le ottime reazioni di critica e pubblico hanno contribuito a far diffondere un buon passaparola che dovrebbe garantire una tenuta eccellente anche nelle prossime settimane (almeno fino all’uscita di Venom 2 il 1 ottobre). La finestra esclusiva di 45 giorni nelle sale cinematografiche, invece, ha contribuito a far sì che il weekend non si “sgonfiasse” come successo ad altri titoli recenti – di qui il risultato superiore alle attese.

In tutto il mondo la pellicola è stata distribuita in diversi territori (ma non ancora in Cina o nel Sud-est asiatico), totalizzando 56.2 milioni di dollari, per un lancio globale di 146.2 milioni di dollari.

Nella classifica americana, da notare poi l’ottima performance nel weekend lungo di Candyman, che supera i 41 milioni complessivi (il budget è di 25 milioni), e Free Guy, con 11.2 milioni di dollari in quattro giorni e un totale di 94.3 milioni di dollari.

