Classifica praticamente invariata venerdì al box-office italiano:continua a mantenersi in testa con 155 mila euro e un totale ora di 2.3 milioni di euro. Torna al secondo posto, che incassa altri 64 mila euro e sale a 2.1 milioni di euro, mentre al terzo posto il veneziano Qui rido io incassa 55 mila euro e sale a 101 mila euro complessivi.

Al quarto posto Fast & Furious 9 incassa 34 mila euro e sale a quasi 4.5 milioni di euro, mentre chiude la top-five Me contro te il film, con 34 mila euro e un totale di 4.6 milioni di euro.

Le altre nuove uscite: La ragazza di Stillwater, al settimo posto, incassa 20 mila euro e sale a 33 mila euro complessivi. Nono posto per Il giro del mondo in 80 giorni, con 18 mila euro e un totale di 30 mila euro in due giorni. Welcome Venice, al decimo posto, incassa 7 mila euro e sale a 23 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 10 / 9 / 2021

SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI – € 155.539 / € 2.297.855

COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO – € 64.283 / € 2.120.443 QUI RIDO IO – € 55.153 / € 101.209

FAST & FURIOUS 9 – € 34.693 / € 4.480.794

ME CONTRO TE – IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA – € 34.473 / € 4.620.827 MALIGNANT – € 23.288 / € 289.630 LA RAGAZZA DI STILLWATER – € 20.025 / € 33.083

IL COLLEZIONISTA DI CARTE – € 19.372 / € 243.544

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI – € 18.437 / € 30.512

WELCOME VENICE – € 7.445 / € 23.619



Fonte: Cinetel