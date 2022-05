Un nuovo tatuaggio sulla pelle di Dave Callahan. Lo sceneggiatore ha perso una scommessa con il regista diDestin Daniel Cretton e si è dovuto tatuare la creatura Morris sul corpo.

Callahan ha avuto l’idea di creare proprio la creaturina alata Morris. Cretton ha poi scommesso con lo sceneggiatore che se la creatura fosse finita nel montaggio finale del cinecomic se la sarebbe dovuta tatuare sulla pelle.

Destin Daniel Cretton, diretor de ‘Shang-Chi’, divulgou um vídeo do co-roteirista Dave Callaham fazendo uma tatuagem do Morris. Callaham teria dito que o faria caso a criatura estivesse no corte final do filme. pic.twitter.com/yCcNQmf1yz — Shang-Chi Brasil (@ShangChiBR) May 6, 2022

Il film è uscito in Italia il 1° settembre 2021 con Destin Daniel Cretton (regista di Il castello di vetro) al timone su una sceneggiatura firmata da Dave Callaham.

