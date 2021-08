Un crossover tra Shang-chi e Spider-Man? Perché no!

L’attore Simu Liu, protagonista dell’imminente cinecomic Marvel Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, parlando con ComicBook.com ha espresso proprio il sopracitato desiderio:

Beh, c’è questa fantastica serie di fumetti in cui Shang-Chi fa coppia con Spider-Man e gli insegna le arti marziali e il Kung Fu sviluppando un suo peculiare stile. È una cosa molto bella. Penso che sarebbe davvero incredibile, in primo luogo lavorare con un attore così incredibile come Tom Holland, incredibilmente talentuoso.

l film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli uscirà il 3 settembre 2021 (il 1° in Italia) e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo). Sarà il terzo film Marvel del 2021 oltre a Gli Eterni e Black Widow con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

Tony Leung interpreterà il Mandarino mentre Simu Liu sarà il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina, Florian Munteanu e Meng’er Zhang.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni). Il film approderà nelle sale italiane a inizio settembre.

