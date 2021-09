a mantenersi al primo posto in classifica in Italia giovedì 2 settembre: dopo il debutto di mercoledì con 335 mila euro, il film dei Marvel Studios ieri ha raccolto altri 231 mila euro portandosi così a 571 mila euro in due giorni.

Seconda posizione per Come un gatto in tangenziale: Ritorno a Coccia di Morto, che incassa altri 70 mila euro e sale così a quasi 1.4 milioni di euro complessivi. Al terzo posto Me contro te: Il mistero della scuola incantata raccoglie 67 mila euro e sale a 4 milioni di euro. Anche Fast & Furious 9, con 52 mila euro, supera la soglia dei 4 milioni di euro.

Apre al quinto posto Malignant, con 32 mila euro, mentre al sesto posto troviamo The Suicide Squad – Missione Suicida, con 12 mila euro e 1.8 milioni complessivi.

INCASSI ITALIA 2 / 9 / 2021

SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI – € 231.979 / € 571.995 COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO – € 70.961 / € 1.389.467 ME CONTRO TE – IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA – € 66.595 / € 4.085.006 FAST & FURIOUS 9 – € 52.894 / € 4.026.489 MALIGNANT – € 32.640 / € 32.640 THE SUICIDE SQUAD – € 12.385 / € 1.863.498 FREE GUY – € 7.773 / € 762.197 CANDYMAN – € 3.800 / € 146.185 FRAMMENTI DAL PASSATO – REMINISCENCE – € 3.607 / € 135.073 FALLING – STORIA DI UN PADRE – € 3.464 / € 75.229

Fonte: Cinetel