Continua la corsa dial box-office italiano: il cinecomic Marvel ha raccolto, sabato, 347 mila euro ottenendo nettamente la miglior media della top-ten e superando il milione di euro in quattro giorni. Complessivamente il film ha raggiunto gli 1.1 milioni di euro.

Seconda posizione per Come un gatto in tangenziale – ritorno a Coccia di Morto, che tiene benissimo incassando altri 194 mila euro e salendo così a quasi 1.7 milioni di euro. Al terzo posto troviamo Me contro te – il mistero della scuola incantata, con 125 mila euro e un totale di 4.2 milioni di euro.

Quarta posizione per Fast & Furious 9, che incassa 103 mila euro e sale a 4.2 milioni di euro, mentre al quinto posto troviamo Il collezionista di carte, che incassa 58 mila euro e sale a 87 mila euro in due giorni. Malignant al sesto posto incassa 52 mila euro e sale così a 117 mila euro complessivi, mentre all’ottavo posto troviamo Mondocane con 17 mila euro e 26 mila euro complessivi.

Da notare che ieri è stato raccolto quasi 1 milione di euro in tutta la classifica.

INCASSI ITALIA 4-9-2021

SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI – € 347.758 / € 1.168.657 COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO – € 194.748 / € 1.686.911 ME CONTRO TE – IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA – € 125.049 / € 4.280.367 FAST & FURIOUS 9 – € 103.945 / € 4.192.073 IL COLLEZIONISTA DI CARTE – € 57.598 / € 87.290 MALIGNANT – € 52.862 / € 117.040

THE SUICIDE SQUAD – MISSIONE SUICIDA – € 21.401 / € 1.896.854 MONDOCANE – € 17.271 / € 26.796

FREE GUY – EROE PER GIOCO – € 14.491 / € 783.198 FALLING – STORIA DI UN PADRE – € 7.285 / € 85.708

Fonte: Cinetel