Come vi abbiamo mostrato, Empire Magazine ha dedicato le copertine del prossimo numero della rivista a, il prossimo film dei Marvel Studios in uscita a settembre e a cui è dedicata un’interessante featurette che ne svela i collegamenti con Iron Man uscita qualche giorno fa.

All’interno del giornale è presente un approfondimento sul Mandarino, che dopo la versione fasulla apparsa in Iron Man 3 è interpretato da Tony Leung.

“La nostra versione del personaggio non è il Mandarino che la gente si aspetta” ha commentato il co-sceneggiatore del film Dave Callaham. “Quell’appellativo è un titolo che gli è stato attribuito in passato da persone che non capiscono la sua cultura. Ma è un personaggio molto più profondo di quanto la gente si aspetti”.

Per il regista era molto importante non alimentare ulteriori stereotipi, concentrandosi sul rapporto tra il protagonista e suo padre:

Era molto importante per noi trovare le radici di quella rabbia e quel dolore, era quello l’obiettivo fin dall’inizio. Probabilmente la paura più grande per tutti noi era creare un Mandarino che contribuisse ulteriormente allo stereotipo del “pericolo giallo” che continua a circolare.

Il film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli uscirà il 3 settembre 2021 (il 1° in Italia) e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo). Sarà il terzo film Marvel del 2021 oltre a Gli Eterni e Black Widow con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

Tony Leung interpreterà il Mandarino mentre Simu Liu sarà il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina, Florian Munteanu e Meng’er Zhang.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).