Continuano ad approdare in rete foto dal merchandise di(Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings), di cui abbiamo visto un primo trailer

Dopo il lancio del trailer e dopo mesi di leak, la Marvel ha finalmente diffuso le prime immagini ufficiali dei prodotti presto in vendita, come potete vedere a seguire.

Ecco ad esempio un set LEGO intitolato “Fuga dai Dieci Anelli”:

Qui di seguito, invece, è possibile dare uno sguardo ai poteri di Wenwu grazie ai Dieci Anelli:

Ed ecco invece i numerosi Funko Pop! da collezione (trovate tutte le foto sul sito della Marvel):

🔥 A Marvel revelou a primeira linha de Funkos de #ShangChi (2/3) pic.twitter.com/yRiGfisiDB — Marvel News (@BRMarvelNews) April 20, 2021

🔥 A Marvel revelou a primeira linha de Funkos de #ShangChi (3/3) pic.twitter.com/NgwgJajeEN — Marvel News (@BRMarvelNews) April 20, 2021

Il film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli uscirà il 3 settembre 2021 e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo). Sarà il terzo film Marvel del 2021 dopo Gli Eterni e Black Widow con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

La pellicola doveva arrivare a luglio ma il suo posto è stato preso da Black Widow dopo lo slittamento.

Tony Leung interpreterà il Mandarino mentre Simu Liu sarà il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

Quanto attendete il cinecomic Marvel Studios con protagonista Simu Liu in arrivo nelle sale il prossimo settembre? Ditecelo nei commenti!