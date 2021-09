Gli attori dicontinuano a diffondere materiale dal dietro le quinte del film.

Oggi tocca a un video diffuso da Meng’er Zhan che a seguire troviamo in compagnia della sua controfigura:

Ecco inoltre il cast che partecipa a un gioco promozionale:

ET inoltre ci svela una curiosità sulla scena dei titoli di coda. A quanto pare, infatti, Simu Liu e Awkwafin hanno scoperto con quali attori avrebbero condiviso la scena… il giorno stesso delle riprese!

“Sì, lo hanno saputo, ma quando abbiamo girato. Non lo hanno saputo fino a quando non abbiamo girato la scena” ha commentato il regista.

Durante un’intervista con ComicBook, il regista Destin Daniel Cretton ha parlato della scena dei titoli di coda di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

Il regista ha parlato nello specifico di com’è stato ritrovarsi con Brie Larson dopo aver lavorato con lei a Short Term 12, Il castello di vetro e Il diritto di opporsi:

È stato bellissimo. Non appena arrivata sono andata a salutarla nel camerino e ci siamo un po’ aggiornati perché non la vedevo da tanto, poi sono andato sul set. Quando si è presentata come Captain Marvel è stato surreale, era la prima volta che la vedevo con il costume da vicino. […] Abbiamo cominciato a ridere…ho pensato: “Cosa sto facendo alla regia di questo film e cosa fai tu con quel costume?“. È stata una gioia ritrovarla.

Il film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli è uscito il 3 settembre 2021 (è arrivato il 1° in Italia) e ha per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un nuovo universo). Sarà il terzo film Marvel del 2021 oltre a Eternals e Black Widow con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

Tony Leung interpreta il Mandarino mentre Simu Liu è il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina, Florian Munteanu e Meng’er Zhang.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!