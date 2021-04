L’anno scorso abbiamo scoperto che la Warner Bros. aveva scelto(Rebecca) per dirigere il sequel di(The Meg).

Il regista ha parlato del progetto con Comicbook, spiegando cos’è che apporterà rispetto al primo film:

Ci tengo a rispettare il primo film, assicurandomi che sia un altro Shark fantastico. E come potete vedere dai film che ho fatto, o con Doctor Who ad esempio, non ho voluto cambiare le carte in tavola solo perché toccava a me, non volevo fare qualcosa che finisce per sembrare estraneo.

[Con Shark] ho l’opportunità di girare scene d’azione di proporzioni impressionanti. […] Sto lavorando agli storyboard e sto riflettendo tanto… sento una profonda responsabilità di soddisfare le aspettative per tutti i fan degli squali.