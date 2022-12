Shazam 2, il regista sul sequel: “C’è bisogno di grandi cattivi per un grande cinecomic”

Per il nuovo numero di Total Film, David F. Sandberg ha parlato di Shazam! Furia degli dei, il film DC in arrivo il prossimo marzo.

“Come sapete, Shazam prende i suoi poteri dagli dei” ha spiegato il regista sulla trama del nuovo film, “e a quanto pare questi poteri sono stati in realtà rubati. Perciò queste divinità arrivano sulla Terra per vendicarsi contro gli umani“.

Sulle antagoniste interpretate da Helen Mirren e Lucy Liu ha poi aggiunto:

Hai bisogno di grandi cattivi per un grande cinecomic. Ho trovato interessante usare questi personaggi mitologici, sarà qualcosa di nuovo per i fan, anche perché sin dall’inizio ci siamo detti che dovevamo puntare in alto.