Shazam 2, per Helen Mirren la storia è troppo complicata: “Non chiedetemi della trama!”

Presto ritroveremo Helen Mirren in Shazam 2 – il cui titolo ufficiale lo ricordiamo è Shazam! Furia degli dei – il cinecomic diretto da David F. Sandberg che sarà nei cinema italiani a partire dal 16 marzo.

Intervenuta come ospite allo show di Graham Norton, Helen Mirren ha potuto anche parlare della sua partecipazione a Shazam 2, la sua nuova incursione in un blockbuster dopo essere entrata a far parte del cast di Fast & Furious.

L’attrice in Shazam 2 interpreta la villain Hespera che, insieme a sua sorella Kalypso (Lucy Liu), arriva sulla Terra alla ricerca della magia che è stata loro rubata molto tempo fa. Una partecipazione, quella al cinecomic della DC, che la star ha accettato dopo aver visto e apprezzato il primo film di cui dice:

L’ho voluto fare perché ho amato il primo Shazam!, era davvero dolce e divertente. Non sono la classica persona da grandi film di supereroi, ma amavo l’idea di partecipare a questo e ho firmato con gioia per il secondo. È grandioso.

Helen Mirren ha anche detto di aver cercato di fare più stunt possibili durante le riprese di Shazam 2 cosa che le ha “regalato” un dito rotto che ha mantenuto segreto:

Sono stata incredibilmente coraggiosa e non ho detto nulla né mi sono lamentata perché volevo essere una “autentica” tipa da stunt!

Poi, parlando della trama, l’attrice spiega con ironia:

Non chiedetemi la trama, è troppo complicata! Lucy Liu ed io siamo due arrabbiatissime dee che indossano degli abiti incredibilmente pesanti. Erano caldissimi e scomodi e, difatti, al termine del primo giorno di riprese Lucy ha detto “Stanno cercando di ucciderci!” con fare moto serio.

Qua sotto potete leggere la sinossi di Shazam 2:

Da New Line Cinema arriva “Shazam! Furia degli Dei”, che dà seguito alla storia di Billy Batson, un teenager al quale basta pronunciare la parola magica “SHAZAM!” per trasformarsi nel Supereroe e suo alter ego adulto Shazam. Dotati dei poteri degli dei, Billy Batson e gli altri membri della famiglia adottiva con cui vive stanno ancora imparando a destreggiarsi tra la vita adolescenziale e quella di supereroi adulti. Si ritroveranno però a fronteggiare le Figlie di Atlante, un vendicativo trio di antiche divinità giunte sulla Terra alla ricerca della magia che è stata loro rubata molto tempo fa. Così Billy, alias Shazam, e la sua famiglia, torneranno in azione per salvare i loro superpoteri, le loro vite e il destino del mondo.

Trovate tutte le informazioni su Shazam 2 nella nostra scheda.

Cosa ne pensate degli aneddoti raccontati da Helen Mirren su Shazam 2? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: YouTube