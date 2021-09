Sto realizzando degli effetti visivi provvisori nel mio ufficio di post-produzione. Sto ancora usando la mia copia di Action Essentials 2 di VideoCopilot (specialmente il fumo per le trasformazioni di Shazam). L’ufficio non ha finestre (mi hanno viziato con l’ufficio di pre-produzione della seconda immagine), ma preferisco comunque questo visto che è a Los Angeles e posso dormire nel mio letto ogni sera!

Finite le riprese, la post-produzione diè ora in corso e così il regista ci ha tenuto ad aggiornare i suoi follower su Instagram con il post che trovate a seguire:

Nel cast di Shazam 2! Fury of the God ci saranno Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody e Djimon Hounsou. Helen Mirren è stata scelta per interpretare l’antagonista Hespera, figlia di Atlas, assieme a Lucy Liu.

Sulla storia si sa poco e nulla, ma i supereroi della famiglia di Shazam avranno un ruolo meno marginale questa volta.

La scena dei titoli di coda del primo film aveva preannunciato il coinvolgimento di Sivana e Mr. Mind, un verme alieno dotato di super-intelligenza che è capo della Società dei Mostri del Male, ma sembra che la produzione per il sequel abbia preferito concentrarsi sulle due antagoniste Kalypso e Hespera, due sorelle interpretate da Helen Mirren e Lucy Liu.

Vi ricordiamo che la pellicola uscirà il 2 giugno 2023.

Cosa ne pensate di Shazam! Fury of the Gods e quanto attendete la pellicola DC Comics prodotta dalla Warner Bros? Diteci la vostra nei commenti qua sotto in calce all’articolo!