Il tema della rappresentazione nei cinecomic è diventato sempre più centrale negli ultimi anni, e quindi non stupisce che sia emerso in una recente intervista conpubblicata da Popculture

L’attrice tornerà infatti presto nei panni della versione “supereroina” di Darla Dudley in Shazam! Fury of the Gods, in arrivo nei cinema a dicembre. Darla è la sorellina adottiva di Billy Batson, e come gli altri fratelli alla fine del primo film ha ottenuto i poteri: è in grado di volare ed è dotata di super forza e super velocità.

Un ruolo che secondo Good è fondamentale, e in cui quando era piccola non ha potuto mai realmente identificarsi:

Crescendo, non è che io abbia avuto un gran numero di esempi di questo tipo. Ricordo molto bene quando arrivarono le varie Jada Pinkett, le Nia Long, le Halle Berry, le Angela Bassett… tutte queste donne iniziarono a lavorare quando ero bambina, e ricordo di averle viste e aver pensato: “Hey, sono come me!” A quel punto iniziai a pensare: “Beh, potrei fare l’attrice!” e di nuovo: “Beh, potrei essere forte come loro, o vulnerabile come loro, fare questo e quest’altro…”

Questo concetto ha formato il mio mondo, il mio modo di guardare me stessa e di concepire ciò di cui ero capace. Mi ha fatto pensare che non era importante dove ero cresciuta, o cosa le persone cercavano di dirmi – che fossero vicini di casa, insegnanti che non credevano in me o non mi sostenevano – perché mi bastava vedere quelle figure e capivo che era possibile raggiungere quell’obiettivo. Vedendo loro, capivo il mio valore.

Per questo sono entusiasta di Shazam: anche le bambine nere devono potersi identificare in una supereroina. Non abbiamo mai avuto un gran numero di supereroine nere, se non nell’ultimo paio d’anni, a parte Eartha Kitt nei panni di Catwoman, no? A parte lei, non ce n’è mai stato un numero tale da poter dire che fosse la norma, o che non fosse una notizia il fatto che c’era una supereroina nera.

Darla è una bambina che si trasforma in una donna… ma dentro di lei è ancora una bambina. E quindi ogni bambina può davvero identificarsi con lei. È buona, è un personaggio divertente da interpretare, e in questo film ci sarà molto di più!