Il colosso dello streaming Netflix è vicino ad un accordo per acquistare, un film che dovrebbe rappresentare per la band rockquello che Bohemian Rhapsody è stato per i Queen.

Stando alle fonti di Deadline, Netflix è vicina a vincere una battaglia con altri studi per il film che sarà diretto da Joachim Rønning, il regista norvegese dietro film come Kon-Tiki, Maleficent: Signora del male e Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar.

La sceneggiatura è opera di Ole Sanders che ha lavorato su una stesura di William Blake Herron.

Il film sarà realizzato con la collaborazione dei due fondatori del gruppo Gene Simmons e Paul Stanley, visto che la storia partirà proprio da loro, dai due ragazzini del Queens che strinsero un’amicizia improbabile e fondando i Kiss con il chitarrista Ace Frehley e il batterista Peter Criss

I Kiss vantano trenta dischi d’oro, quattordici di platino e tre multi-platino, per un totale di più di centotrenta milioni di copie vendute in tutto il mondo. A settembre 2018 hanno annunciato il tour di addio End of the Road Tour, fermatosi bruscamente a causa della pandemia nei primi mesi del 2020 e che ripartirà in autunno.

Il giornale precisa che gli accordi non sono stati ancora chiusi definitivamente, perciò vi terremo aggiornati.