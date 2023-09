Su Airbnb è possibile prenotare un soggiorno nella peculiare casa nella palude di Shrek!

Nel comunicato stampa qua sotto potete leggere tutte le informazioni su questa particolare e magica location:

Milano, 26 settembre 2023. C’era una volta un asino molto loquace che accettò di fare da custode della palude di Shrek e prima di rimettersi in viaggio, decise di invitare le persone a trascorrere una notte da orchi proprio nella palude, disponibile ora per un soggiorno unico solo su Airbnb.

Situata tra le colline delle Highlands scozzesi, la casa nella palude di Shrek è un rifugio decisamente grezzo e appartato, adatto a un orco in cerca di solitudine e, per la prima volta in assoluto, anche ai suoi più grandi fan.

“La palude di Shrek è incantevole, semplicemente bellissima. È il luogo perfetto per intrattenere gli ospiti”, racconta Ciuchino, aggiungendo: “Sai qual è la cosa che mi piace di più? Tutto, dal paesaggio incolto agli interni modesti, fino alle rocce! Non vedo l’ora che gli ospiti possano scoprire questa fangosa fetta di paradiso”.

Con Ciuchino al comando, gli ospiti avranno la possibilità di vivere un soggiorno “a strati” per due incredibili notti stellate – ma senza torce, forconi e indiscreti cavalieri Duloc.

Il soggiorno

Un tempo rifugio per le creature delle fiabe, la casa nella palude di Shrek dà un significato completamente nuovo al concetto di casa sull’albero. Grazie alla combinazione di natura, interni deliziosamente rustici e una caratteristico bagno in dependance, il soggiorno nella palude offre sicuramente un’esperienza unica nel suo genere. E visto l’inestimabile valore che il rifugio di Shrek ha rappresentato per le creature fiabesche di ogni tipo, sarà prenotabile in maniera gratuita per due notti, dal 27 al 29 ottobre, per un massimo di tre ospiti*.

Durante il soggiorno in questo spettacolare paesaggio paludoso, gli ospiti potranno:

Rilassarsi a lume di candela (di cerume);

Distendersi sul divano gustando un delizioso parfait;

Raccontarsi storie attorno al falò fino a notte fonda;

Divorare una montagna di waffle appena sfornati al mattino;

Godere della privacy senza paragoni che solo un bagno in dependance (sapete benissimo quale) può offrire.

Come prenotare

Gli appassionati di cipolle e orchi possono richiedere di prenotare la casa nella palude di Shrek a partire dal 13 ottobre alle 19:00 su airbnb.com/shrek. Gli ospiti sono responsabili del proprio viaggio di andata e ritorno dalla Scozia.

Per celebrare i bei ricordi d’infanzia che durano tutta la vita, Airbnb farà una donazione una tantum all’ente di beneficenza HopScotch Children’s Charity, che offre ai bambini scozzesi più vulnerabili e svantaggiati la possibilità di intraprendere viaggi educativi e dinamici.

*Questo soggiorno di due notti non è un concorso. Si invitano gli ospiti a notare che il bagno si trova a 20 metri dall’alloggio principale, in una dependance. La casa è di proprietà e gestita in modo indipendente da Ardverikie Estate.

Qua sotto potete vedere le foto dell’abitazione:

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti!

