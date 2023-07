Sono finite da poco le riprese di The Shrouds, nuovo film di David Cronenberg che vede nel suo cast Vincent Cassel (La promessa dell’assassino), Diane Kruger (Bastardi senza gloria) e Guy Pearce (Memento). In una recente intervista con So Film (via World of Reel), l’attrice ha rivelato che interpreterà ben tre ruoli, ovvero la moglie del personaggio di Cassel, la sorella della moglie e “un avatar, una sorta di assistente personale“.

Kruger ha poi dichiarato che si tratta di un film sul dolore e probabilmente “dell’opera più personale della carriera di Cronenberg“, lasciando intendere che il personaggio di Cassel è fondamentalmente il regista stesso.

The Shrouds è stato scritto da Cronenberg e segue le vicende di Karsh (Cassel), un uomo d’affari innovativo nonché recente vedovo, che costruisce un dispositivo in grado di connettersi con i morti attraverso una sorta di sudario. L’attività rivoluzionaria di Karsh sta per esplodere nel mainstream quando numerose tombe nel suo cimitero vengono vandalizzate, inclusa quella di sua moglie. Mentre fatica a trovare un motivo chiaro per l’attacco, il mistero di chi ha creato questo caos e perché lo condurranno a rivalutare la sua attività, il suo matrimonio e la fedeltà alla memoria di sua moglie defunta, oltre a spingerlo verso nuovi inizi.

Vi ricordiamo che l’ultimo film del regista canadese, Crimes of the future, è stato presentato allo scorso Festival di Cannes ed è uscito nelle sale italiane a fine agosto. Il cast comprende Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

