In un’intervista con The Playlist, Josh Brolin ha fornito un aggiornamento su Sicario 3, terzo capitolo della saga con protagonista Benicio del Toro da tempo in sviluppo. L’attore, interprete dell’agente della CIA Matt Graver, ha dichiarato:

Siamo più vicini. Quando ho detto: “Non lo faremo mai!”, le mie parole hanno fatto il giro del mondo. Allora Molly Smith, che è davvero una buona amica e una delle produttrici con la Black Label, è stata molto reattiva, cosa che ho apprezzato. Apprezzo la reazione. Sono molto concentrati affinché [Sicario 3] veda la luce, ma non lo faremo finché non ci sarà una storia abbastanza interessante da voler spendere tutti quei soldi per portarla sullo schermo.

Brolin però non sa chi al momento è al lavoro sul progetto:

Chris [McQuarrie, regista degli ultimi film di Mission: Impossible] è stato coinvolto per un po’, ma ora non lo è più. E non so se [Taylor] Sheridan [sceneggiatore dei primi due film] lo è. Lo conosco molto bene, ma non so se sia a bordo o meno.

Sicario, diretto da Denis Villeneuve, è uscito nelle sale nel 2015, mentre il secondo film, Soldado, con Stefano Sollima alla regia, tre anni dopo. Il terzo capitolo della saga dovrebbe vedere il ritorno anche di Emily Blunt, assente nel secondo.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Sicario 3? Lasciate un commento!

FONTE: The Playlist

