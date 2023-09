I produttori Basil Iwanyk e Erica Lee hanno confermato lo sviluppo di Sicario 3, che dovrebbe aver per protagonista Benicio del Toro.

“Oh sì” ha confermato a The Messenger in risposta a una domanda sul terzo film. “Quando potremo continuare a scrivere ci rimetteremo all’opera. Abbiamo dovuto posare le penne, ma l’idea alla base è strepitosa”.

Ha poi aggiunto:

Non vedo l’ora di lavorare a Sicario 3. Guarderei Benicio nei panni di quel personaggio all’infinito. Insomma, guarderei Benicio in qualunque cosa, ma quel personaggio non stanca mai.