L’epica colonna sonora composta da Howard Shore per la Trilogia del Signore degli Anelli ha battuto anche le creazioni di John Williams per pellicole leggendarie come la saga di Star Wars e Schindler’s List.

È questo il risultato emerso dalla votazione effettuata da più di diecimila persone attraverso il sondaggio organizzato dalla popolare stazione radiofonica inglese Classic FM.

Una vittoria che il compositore ha così commentato:

Un sentito grazie agli ascoltatori e ascoltatrici di Classic FM. Sono molto contento di essere riuscito a portarvi un po’ più vicini alla Terra di Mezzo.

Anche se John Williams è stato battuto da Howard Shore e la sua colonna sonora per la Trilogia de Il Signore degli Anelli, risulta comunque il compositore più apprezzato in Inghilterra occupando ben 5 posizioni della Top 20 e 11 nella chart complessiva: Schindler’s List (2), il franchise di Star Wars(3), il franchise di Jurassic Park (8), Harry Potter e la Pietra Filosofale(11), il franchise d’Indiana Jones, Salvate il soldato Ryan (21), E.T. (30), Lo squalo (39), Superman (47), Incontri ravvicinati del terzo tipo (58) e War Horse (87).

In seconda posizione Hans Zimmer con dieci posizioni nella Top 100: Il Gladiatore (5), Interstellar (17); The Lion King (23), Inception (29); Pirati dei Caraibi (31), L’amore non va in vacanza (52), The Dark Knight la trilogia (61), Dunkirk (70), No Time to Die (77), Il codice da Vinci (85).

Ennio Morricone è presente con Il buono, il brutto, il cattivo (9), The Mission (10), Nuovo cinema Paradiso (26), C’era una volta il west (49), C’era una volta in America (82).

FONTE: Classic FM

