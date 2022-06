New Line Cinema e Warner Bros. Animation hanno annunciato oggi il cast vocale di The Lord Of The Rings: The War Of The Rohirrim, anime dedicato al Signore degli Anelli.

La storia, ambientata 183 anni prima degli eventi raccontati dalla trilogia di Peter Jackson, sarà narrata da Éowyn, interpretata ancora una volta da Miranda Otto.

Il film sarà ambientato nel mondo dei film di Peter Jackson, raccontando la storia dietro il Fosso di Helm e dell’uomo che gli diede il nome: Helm Mandimartello, il leggendario Re di Rohan che trascorse gran parte della sua vita impegnato in una guerra lunga e dispendiosa e che sarà interpretato da Brian Cox.

Gaia Wise interpreterà sua figlia Hera, che dovrà trovare la volontà e il coraggio di condurre la resistenza contro un nemico letale, Wulf, interpretato da Luke Pasqualino.

Accanto a loro ascolteremo Lorraine Ashbourne (Bridgerton), Yazdan Qafouri (I Came By), Benjamin Wainwright (World on Fire), Laurence Ubong Williams (Gateway), Shaun Dooley (The Witcher), Michael Wildman (Fast and Furious: Hobbs & Shaw), Jude Akuwudike (Beasts of No Nation), Bilal Hasna (Sparks) e Janine Duvitski (Benidorm).

La Warner Bros. distribuirà la pellicola al cinema il 12 aprile 2024.

Alla sceneggiatura del progetto troviamo gli autori della serie The Dark Crystal: L’era della Resistenza, Jeffrey Addiss e Will Matthews, con Philippa Boyens (co-sceneggiatrice dell’esalogia cinematografica) in veste di produttrice esecutiva e consulente.

Fonte: Deadline