In una recente intervista con The Independent, Simon Pegg ha riflettuto sul suo rapporto professionale e personale con Tom Cruise costruito nel corso dei film di Mission: Impossible.

Stando all’attore, Cruise prima o poi deciderà di voltare pagina:

Adoro lavorare con Tom, è bellissimo collaborare, ma ho la sensazione che quando Tom si dedicherà ad altre cose, farà un effetto completamente diverso. Ha tutta un’altra età da affrontare nella sua carriera. È un attore davvero in gamba, davvero, davvero bravo come abbiamo visto in Magnolia e Jerry Maguire. Quando smetterà di saltare nel voto, avrà un terzo atto. E sì, sarebbe bello farne parte.