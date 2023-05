In un nuovo episodio BBC Radio 4 show Desert Island Discs, Simon Pegg ha parlato delle difficoltà personali affrontare dopo che ha accettato il ruolo di Benjamin “Benji” Dunn in Mission: Impossible III.

L’attore aveva infatti problemi di alcolismo: “Diventi molto furtivo quando soffri di cose simili. Impari a farlo senza che nessuno se ne accorga, perché si impadronisce di te. È una cosa che si alimenta da sola e fa di tutto per non esser fermata“.

Ha poi aggiunto: “Ma alla fine arrivi a un punto in cui non puoi nasconderlo, ed è allora che, fortunatamente, sono riuscito a uscirne“.

L’attore ha ringraziato la nascita di sua figlia Matilda se è riuscito a gettarsi alle spalle un periodo tanto buio.

Rivedremo Simon Pegg nei panni di Benji in Mission: Impossible – Dead Reckoning: Parte 1. Per il settimo capitolo di Mission: Impossible dovremo attendere il 14 luglio 2023, mentre per l’ottavo il 28 giugno 2024.

