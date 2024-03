In una puntata del podcast condotto da Jesse Tyler Ferguson, Dinner’s On Me, Simu Liu ha raccontato della sua prima volta a Hollywood Boulevard, ricordando quanto all’epoca fosse così a corto di soldi da essersi sentito veramente mortificato dopo che, ingenuamente, aveva accettato che un figurante vestito da Spider-Man gli scattasse delle foto con il Chinese Theatre sullo sfondo.

Ecco un estratto dal podcast qui di seguito:

Ricordo che stavo scattando delle foto al Chinese Theatre e un tizio vestito da Spider-Man venne verso di me dicendomi che mi avrebbe aiutato lui a scattarmi delle belle foto! Così fece, mi scattò un sacco di foto e poi anche un sacco di selfie, per poi tornare verso di me e dirmi: “Perfetto, sono 20 dollari”. Fu molto mortificante per me, perché non avevo 20 dollari.

