Durante una recente intervista con Comicbook, Simu Liu ha parlato del futuro ancora incerto di Shang-Chi confermando che il sequel sarà diretto da Destin Daniel Cretton.

Il regista, ricordiamo, avrebbe dovuto dirigere anche Avengers 5 (noto inizialmente come Kang Dynasty), ma poi ha lasciato il progetto a novembre:

Oddio, non lo so, in tutta onestà. Sono cose che non dipendono da me, ma da chi sta molto più in alto, e a me piace continuare a esserne un grande fan. In generale aspetti sempre la chiamata che ti dice dove apparirai e quando dovrai tenerti libero. Ma comunque, Destin è un regista così speciale e siamo così felici che diriga il sequel. Ne siamo davvero emozionati, non vediamo l’ora di scoprire cosa combinerà. Credo che svolgerà un lavoro magnifico.