Come vi abbiamo illustrato qualche ora fa, “, il cinecomic con Simu Liu, ha superato ogni più rosea aspettativa al box-office americano, chiudendo il weekend lungo del Labor Day con ben 90 milioni di dollari in quattro giorni” ( ECCO TUTTI I DETTAGLI SUL BOX OFFICE ).

L’ottimo riscontro economico ottenuto dal progetto dei Marvel Studios potrebbe avere un effetto galvanizzate sulla Disney e non solo (anzi, di fatto lo ha già avuto portando la Sony ad anticipare di due settimane la release di Venom: la furia di Carnage) fornendo qualche sicurezza aggiuntiva sull’opportunità di distribuire pellicole di alto profilo in sala nonostante le preoccupazioni per la variante delta di nuovo Coronavirus. Come vi abbiamo spiegato qualche giorno fa, il rinvio di Top Gun: Maverick e di Mission: Impossible 7 al 2022 deciso dalla Paramount, ha gettato un’ombra d’incertezza su No Time to Die, Eternals e gli altri blockbuster dell’autunno (LEGGI LE INDISCREZIONI) aumentando peraltro lo status di “sorvegliato speciale” proprio di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli pellicola che la Disney, contrariamente a Black Widow, ha portato solo al cinema. Probabilmente, se il trend degli incassi continuerà a essere così positivo anche nel secondo fine settimana, la Casa di Topolino opterà per il mantenimento della data di uscita attuale di Eternals senza scendere a compromessi con rinvii o uscite ibride di sorta.

Tornando ai risultati di Shan-Chi al botteghino, è stato proprio Simu Liu a commentare con una certa ironia il disfattismo di chi aveva già pronosticato un fallimento su tutta la linea per la pellicola. E lo ha fatto postando su Twitter una celeberrima foto di stock in cui compare insieme ad altre due persone:

Me laughing at the people who thought we’d flop pic.twitter.com/7UoLqRXlCJ — Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) September 6, 2021

Il film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli è uscito il 3 settembre 2021 (è arrivato il 1° in Italia) e ha per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un nuovo universo). Sarà il terzo film Marvel del 2021 oltre a Eternals e Black Widow con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

Tony Leung interpreta il Mandarino mentre Simu Liu è il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina, Florian Munteanu e Meng’er Zhang.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

