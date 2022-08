Simu Liu sarà il villain nel thriller fantascientifico Atlas

Secondo quanto riportato da Deadline Simu Liu, lo Shang-Chi dell’Universo Cinematografico Marvel, sarebbe stato scelto per vestire i panni dell’antagonista in Atlas, thriller fantascientifico targato Netflix.

Nel cast troviamo anche Jennifer Lopez, Sterling K. Brown e Abraham Popoola. Il regista Brad Peyton (San Andreas, Rampage – Furia animale) dirigerà il progetto. Aron Eli Coleite si sta occupando della sceneggiatura del progetto basandosi su uno script originale di Leo Sardarian.

L’opera segue Atlas, una donna che deve combattere per l’esistenza per contrastare una AI determinata a porre fine all’umanità per fermare la guerra. Atlas dovrà quindi lavorare insieme alla cosa che teme di più per contrastare questo problema, ovvero un’altra Intelligenza Artificiale.

Joby Harold e Tory Tunnell produrranno il film attraverso la Safehouse Pictures insieme a Peyton e a Jeff Fierson della ASAP Entertainment. Courtney Baxter figura invece come produttrice esecutiva.

