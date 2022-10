La Sirenetta: il nuovo poster del film live action Disney

In attesa del full trailer, che uscirà verosimilmente tra qualche settimana (o addirittura con Avatar: la via dell’acqua), la Disney ha diffuso un nuovo poster ufficiale di La Sirenetta, il film live action di Rob Marshall (GUARDA IL TEASER TRAILER) in arrivo il prossimo anno.

Nel condividerlo, la protagonista Halle Bailey ha scritto su Instagram:

Le parole non possono descrivere quanto mi senta immensamente onorata a interpretare la sirena dei miei sogni, Ariel, ne La Sirenetta della Disney. Venite in fondo al mare con me, al cinema il 26 maggio 2023.

Potete vederlo qui sotto!

Nel nuovo La Sirenetta, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

L’uscita è fissata al 23 maggio 2023. Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

