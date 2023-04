In un’intervista con Empire, Rob Marshall, regista del remake live action de La Sirenetta (GUARDA IL TRAILER) ha raccontato la principale sfida nella realizzazione del film. Si tratta della sua dimensione da “musical sott’acqua”, approccio tentato per la prima volta in questa occasione. Ecco le sue parole:

Non era mai stato fatto prima [un musical sott’acqua]. Questa paura ha acceso qualcosa in me. Introduciamo il canto sott’acqua. È molto delicato il modo in cui si introduce il canto. È in un mondo surreale. Apriamo il film in superficie e poi entriamo in quest’altro mondo, e queste cose si accettano immediatamente. Bisogna creare le regole del suo funzionamento.

La soluzione è stata fondare tutto su qualcosa di tangibile, anche In fondo al mar, che Marshall, regista in precedenza di Chicago e Into the Woods, definisce “il numero musicale più complicato che abbia mai realizzato“. Le creature sono in CGI, ma per il resto sono stati utilizzati come riferimento filmati con le coreografie dalla compagnia di danza moderna afroamericana Alvin Ailey American Dance Theater. Ecco perché:

Volevo creare l’intero numero musicale [con] i loro corpi. Ho pensato a come Walt Disney avesse lavorato con il Ballet Russe de Monte Carlo [compagnia di balletto creata nel 1938 a Monte Carlo da René Blum, ndr.] quando ha creato Fantasia.

Nel nuovo La Sirenetta, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone. Di seguito la sinossi definitiva:

La Sirenetta racconta l’amata storia di Ariel, una bellissima e vivace giovane sirena in cerca di avventura. Ariel, la figlia più giovane di Re Tritone e la più ribelle, desidera scoprire di più sul mondo al di là del mare e, mentre esplora la superficie, si innamora dell’affascinante principe Eric. Alle sirene è vietato interagire con gli umani, ma Ariel deve seguire il suo cuore e stringe un patto con la malvagia strega del mare, Ursula, che le offre la possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma, mettendo però in pericolo la sua vita e la corona di suo padre.

L’uscita è fissata al 23 maggio 2023. Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

FONTE: Empire

