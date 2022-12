La Sirenetta: il regista parla delle polemiche e spiega che il ruolo di Eric il principe non sarà stereotipato

Nel corso di un’intervista con Entertainment Weekly, Rob Marshall ha parlato di La Sirenetta, il film Disney da lui diretto (guarda il teaser trailer) in arrivo il prossimo anno.

Il regista ha spiegato che non si aspettava tante polemiche dopo la scelta di Halle Bailey come Ariel:

Non me l’aspettavo perché in un certo senso pensavo che l’avessimo superata, ma poi mi sono reso conto che non è così. Ho trovato molto commovente vedere quanto significato abbia avuto questa scelta per tutto il mondo.