La Sirenetta: il regista svela il titolo e i dettagli della nuova canzone di Ariel

Nel nuovo numero di Empire si parla di La Sirenetta di Rob Marshall, il film Disney in arrivo il prossimo maggio.

Rispetto al classico film d’animazione, la pellicola avrà altre canzoni a cui hanno lavorato il leggendario Alan Menken e Lin-Manuel Miranda.

Una sarà intitolata For The First Time (Per la prima volta), come raccontato dal regista:

È una canzone che racconta le sue esperienze non appena arriva a terra. Ci serviva un numero che potesse funzionare in forma di montaggio in modo da raccontare la sua esperienza: l’arrivo a terra e cosa si prova a indossare delle scarpe, ad avere delle gambe. […] Ogni volta che si affronta una nuova esperienza è bello e spaventoso allo stesso tempo.

Ecco anche una nuova immagine:

Nel nuovo La Sirenetta, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

L’uscita è fissata al 23 maggio 2023. Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

