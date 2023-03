La Sirenetta: il trailer del film Disney ottiene 108 milioni di visualizzazioni in 24 ore

Durante la Notte degli Oscar la Disney ha svelato il full trailer di La Sirenetta, il live action Disney diretto da Rob Marshall basato sul Classico d’Animazione della casa di Topolino uscito a novembre del 1989 negli Stati Uniti e a dicembre del 1990 in Italia.

Il filmato promozionale, fra audience televisiva e digital, ha ottenuto ben 108 milioni di visualizzazioni. Non si tratta di un record, ma poco ci manca. Ad oggi, con circa 130 milioni di visualizzazioni, è ancora Il Re Leone di Jon Favreau a vantare il maggior numero di visualizzazioni per quel che riguarda le nuove versioni dei Classici Disney. Ciò detto, quello de La Sirenetta ha battuto non solo quelli di film usciti durante la pandemia come Mulan e Crudelia, ma anche quelli di pellicole come Maleficent: signora del male e Aladdin arrivati nelle sale prima che accadesse quello che è accaduto.

Se non avete ancora visto il traile di La Sirenetta potete vederlo in questa pagina.

Nel nuovo La Sirenetta, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

L’uscita è fissata al 23 maggio 2023. Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

