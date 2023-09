La leggenda di Sleepy Hollow è il racconto breve dello scrittore statunitense Washington Irving raccolto nell’antologia Il libro degli schizzi che, negli Stati Uniti, è uno dei più grandi e celebrati classici della letteratura nordamericana (anche di più nel momento in cui Halloween si avvicina).

Fra i più noti adattamenti della storia del Cavaliere senza testa and co possiamo citare sicuramente Le avventure di Ichabod e Mr. Toad datato 1949 e realizzato dalla Disney (lo trovate in streaming su Disney Plus) e Il mistero di Sleepy Hollow, film del 1999 diretto da Tim Burton e interpretato da Johnny Depp, Christina Ricci, Miranda Richardson e Christopher Walken.

In programma c’è, però, un nuovo adattamento per il cinema che verrà scritto da Lindsey Anderson Beer, che sarà presto su Paramount+ con Pet Sematary: Bloodlines, prequel di Cimitero Vivente dal lei diretto e co-sceneggiato.

La regista ha avuto modo di spiegare come la sua versione si differenzierà dalle altre e, per farlo, ha parlato proprio della sua esperienza con il prequel della storia raccontata, inizialmente, dal libro di Stephen King Pet Sematary:

Sleepy Hollow… È la stessa sorta di cosa accaduta mentre stavo lavorando a Bloodlines, mi chiedevo sempre quando ero immersa nelle riscritture, “Cosa vorrei sapere di questa vicenda in quanto fan di Pet Sematary? Quali sono le domande lasciate senza risposta dal libro? E quali parti del libro non sono state esplorate nei film?”. Ad esempio, alla fine di Pet Sematary viene spiegato che Jud è il guardiano del bosco, e il libro dice che l’esperienza di Jud con Timmy Baterman è la ragione per cui il male lo sta persino cercando da anziano, come sappiamo… Ci sono così tante cose del genere che non vengono esplorate nei film e che molti fan non conoscono perché non hanno letto il libro alla base o non lo hanno riletto da tanto tempo. Le leggende delle “valli addormentate” sono così ricche, e mentre iniziavo a fare ricerche sulla Hudson Valley e le vere storie di fantasmi, sono diventata dipendente anche da quelle.

