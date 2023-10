Il mistero di Sleepy Hollow è un film del 1999 diretto da Tim Burton. Johnny Depp interpreta il protagonista Ichabod Crane, un giovane poliziotto alle prese con le indagini di alcuni omicidi commessi dal Cavaliere senza Testa nel villaggio che dà il titolo al film. La pellicola avrà presto un reboot diretto da Lindsey Beer.

Parlando con The Wrap la regista ha spiegato in cosa il suo adattamento del racconto di Washington Irving si differenzierà dal precedente burtoniano.

Ogni volta che adatto qualcosa, se è già stato fatto un film prima, non lo riguardo. Non puoi farlo. Non l’ho fatto mentre facevo Pet Sematary, mi sono limitata a rileggere i libri. Ed è la stessa cosa per Sleepy Hollow. Ho amato tantissimo il film di Tim Burton da piccola. L’ho visto e rivisto. E i pilastri di quella storia – il romanticismo, il mistero – vivono nel mio cuore. Non ho bisogno di rivedere il film per averli in mente. Certamente mi sono immersa nel vero folklore della Hudson Valley, nelle origini del cavaliere senza testa e ho fatto molto ricerche. E ho fatto anche molte ricerche visive sull’epoca e l’area. Sono andata durante l’estate. Cominci con il fatto reale e poi vai dove ti porta la testa.