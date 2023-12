Smile, horror uscito nelle sale a settembre 2022, aveva superato globalmente i 200 milioni di dollari d’incasso, a partire da un budget di appena 17. A fronte di questo risultato, pochi mesi dopo la Paramount aveva messo in cantiere un sequel, che ora, secondo quanto riporta Deadline, ha trovato la sua protagonista: Naomi Scott.

Nota soprattutto per il ruolo di Jasmine nel live-action di Aladdin, l’attrice è recentemente apparsa nella miniserie Anatomia di uno scandalo. Il prossimo anno, la ritroveremo invece in Wizards!, film targato A24 diretto da David Michôd.

Ad occuparsi di regia e sceneggiatura del sequel di Smile tornerà Parker Finn, già dietro la macchina da presa del primo capitolo. L’uscita nelle sale statunitensi è al momento prevista per il 18 ottobre 2024.

Ecco intanto la sinossi di Smile:

Dopo aver assistito al drammatico e traumatico incidente che coinvolge un paziente, la dottoressa Rose Cotter inizia ad essere testimone di eventi spaventosi che non può spiegare. Rose deve affrontare il suo passato per sopravvivere alla sua nuova, terrificante realtà. Smile è un film horror psicologico statunitense del 2022 scritto e diretto da Parker Finn (al suo debutto da regista), basato sul suo corto del 2020 Laura Hasn’t Slept. Il film ha come attori Sosie Bacon, Jessie T. Usher e Kyle Gallner.