Il sequel di Smile, attualmente intitolato Smile 2, ha una data di uscita. La Paramount Pictures ha fissato il lancio del film horror per il 18 ottobre 2024, in tempo quindi per il periodo di Halloween.

Il primo film era inizialmente previsto per un lancio in streaming, ma successivamente la major ha deciso di lanciarlo al cinema, scoprendo di avere per le mani un vero blockbuster. Nelle sale americane ha infatti raccolto la bellezza di 105 milioni di dollari, salendo a 217 milioni in tutto il mondo: una miniera d’oro che ha poi ottenuto ascolti enormi su Paramount+. Il tutto in un momento storico particolarmente difficile per le sale come l’autunno dell’anno scorso.

A dirigere il sequel, annunciato alla CinemaCon, tornerà Parker Finn, mentre per quanto riguarda il cast bisognerà aspettare di vedere quando finirà lo sciopero degli attori.

Vi terremo aggiornati!

LEGGI – La recensione di smile

Fonte: Deadline

Classifiche consigliate